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Домрачева: Важно сразу включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от подопечных
Экс-биатлонистка готова тренировать подопечных
Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей официальной странице в Instargram рассказала, что считает поддержку своей спортивной формы важным залогом успеха в тренерской работе.
"Хотя выбраться к команде наших спортсменов пока и не удается - считаю, что в мои обязанности, кроме дистанционного обсуждения тренировочных планов, отправки технических видео и т.д., входит и поддержание физической формы ...
Это важно, чтобы сразу моментально включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от спортсменов. Такие обязанности в удовольствие. Все, к чему беретесь - делайте с удовольствием"
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук радовалась летней погоде.
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