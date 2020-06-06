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Домрачева: Важно сразу включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от подопечных

Биатлон
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Экс-биатлонистка готова тренировать подопечных

Домрачева: Важно сразу включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от подопечных
UA-Футбол
Новина українською

Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей официальной странице в Instargram рассказала, что считает поддержку своей спортивной формы важным залогом успеха в тренерской работе.

"Хотя выбраться к команде наших спортсменов пока и не удается - считаю, что в мои обязанности, кроме дистанционного обсуждения тренировочных планов, отправки технических видео и т.д., входит и поддержание физической формы ...

Это важно, чтобы сразу моментально включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от спортсменов. Такие обязанности в удовольствие. Все, к чему беретесь - делайте с удовольствием"

Домрачева: Важно сразу включиться в процесс, на себе демонстрируя то, чего хочешь добиться от подопечных - изображение 1

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук радовалась летней погоде.

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В статье: Дарья Домрачева
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