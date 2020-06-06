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Мартен Фуркад вместе с семьей устроил пикник в горах. Фото
Француз наслаждается спортивной пенсией
Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад вместе с семьей отдыхает в горах, устроив маленький пикник. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram:
"Впереди выходные. А что планируешь ты?"
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса, а Дарья Билодид выражала надежду на скорое возвращение после карантина.
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