Мартен Фуркад вместе с семьей устроил пикник в горах. Фото

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад вместе с семьей отдыхает в горах, устроив маленький пикник. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Впереди выходные. А что планируешь ты?"

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса, а Дарья Билодид выражала надежду на скорое возвращение после карантина.