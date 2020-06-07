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Юлия Джима присоединилась к эстафете Олимпийского дня в Украине 2020. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Украинка уже тренируется

Юлия Джима присоединилась к эстафете Олимпийского дня в Украине 2020. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Джима присоединилась к эстафете Олимпийского дня в Украине 2020. Видео с соответствующим обращением она опубликовала на своей официальной странице в Фейсбук.

"Всем привет. Я разделяю олимпийские ценности и приобщаюсь к эстафете олимпийского дня в Украине 2020"

Эстафету Юлия передала капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному. В комментариях к видео чемпион мира 2019 уже согласился поддержать челлендж.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры.

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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