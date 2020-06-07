Суровые тренировочные будни украинской сборной: Дмитрий Пидручный показал видео с тяжелой велотренировки

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором показал суровые тренировки нашей команды в карпатских лесах.

Напомним, что ранее Юлия Джима поддержала челлендж к Олимпийскому дню в Украине 2020.