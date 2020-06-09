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Экстремально: Пидручный показал, как тренирует координацию
Украинский биатлонист прошел полосу препятствий на лыже-роллерах.
Дмитрий Пидручный очередной этап подготовки к сезону 2020-2021 проходит на сборе в Сянках (Львовская область).
"Тренировки на координацию с препятствиями", - написал Пидручный.
В прошлом сезоне Дмитрий Пидручный в общем зачете Кубка мира занял рекордную в карьере 17-ю позицию.
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