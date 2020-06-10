Пидручный объявил цель на следующий сезон

Дмитрий Пидручный в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции, но на чемпионате мира в Италии не смог подняться выше 10-го места.

"Цели, как обычно, – наивысшие. Бороться за самые высокие места на этапах Кубка и на чемпионате мира.

Наивысшая цель – добыть золотую медаль на мировом первенстве. Также – стараться прогрессировать, добиться большей стабильности как в стрельбе, так и в лыжном ходе, что должно дать прирост в общем результате", - рассказал Пидручный в прямом эфире в Instagram.

Ранее Дмитрий Пидручный показал, как тренирует координацию.