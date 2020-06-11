Летний чемпионат мира-2020 по биатлону отменен из-за коронавируса

Исполнительный комитет IBU принял решение отменить летний чемпионата мира по биатлону. Также отложено проведение Конгресса IBU, который вместо 10-13 сентября, пройдет 13-15 ноября.

Такие изменения в летнем биатлонном календаре продиктованы соображениями безопасности, поскольку оба мероприятия невозможно было провести с соблюдением должных гарантий для здоровья их участников.

Летний чемпиона мира этого года должен был состояться 19-23 августа в Рупольдинге. Однако сначала правительство Германии отменило все массовые мероприятия до 31 августа, а с учетом динамики распространения вируса COVID-19, оргкомитет соревнований принял решение прервать подготовку и вернуть права проведения турнира IBU.

Поиск альтернативного места проведения ЛЧМ не оказался успешным, и в результате двухдневного заседания Исполкома IBU (в режиме видеоконференции) было принято решение об отмене.