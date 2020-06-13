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Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым
Обзор инстаграма самых известных биатлонистов
Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который в этом сезоне объявил о завершении карьеры продолжает тренировки. Экс-первая винтовка мира опубликовал фото спортивного инвентаря на своей официальной странице в Instagram.
А вот лучшая биатлонистка планеты Доротея Вирер решила немного отдохнуть. На своей странице она показала откровенное фото из солнечного релакса.
Старший из братьев Бё, Тарье вместе со своей девушкой решили попробовать мороженого.
Напомним, что ранее Тарье Бё рассказал, что его вторая половина часто сталкивается с проблемами расизма.
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