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Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым

Биатлон
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Обзор инстаграма самых известных биатлонистов

Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым
UA-Футбол
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Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который в этом сезоне объявил о завершении карьеры продолжает тренировки. Экс-первая винтовка мира опубликовал фото спортивного инвентаря на своей официальной странице в Instagram.

Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым - изображение 1

А вот лучшая биатлонистка планеты Доротея Вирер решила немного отдохнуть. На своей странице она показала откровенное фото из солнечного релакса.

Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым - изображение 2

Старший из братьев Бё, Тарье вместе со своей девушкой решили попробовать мороженого.

Мартен Фуркад продолжает тренировки, Доро Вирер показала формы, а старший Бё вместе с девушкой полакомился мороженым - изображение 3

Напомним, что ранее Тарье Бё рассказал, что его вторая половина часто сталкивается с проблемами расизма.

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В статье: Мартен Фуркад Тарьей Бе Доротея Вирер
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