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Дмитрий Пидручный решил потратить стипендию НОК на инвестиции в себя
Правильное решение нашего капитана
Капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал, куда потратит стипендию от Национального олимпийского комитета. Его слова цитирует пресс-служба НОК:
"Буду тратить ее на привлечение дополнительных специалистов для восстановления после тренировок, на инвентарь, например отремонтировать велосипед.
Также на спортивное питание" - сказал он.
Напомним, что ранее был объявлен календарь Кубка мира сезона 2020/2021.
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