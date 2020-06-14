Дмитрий Пидручный решил потратить стипендию НОК на инвестиции в себя

Капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал, куда потратит стипендию от Национального олимпийского комитета. Его слова цитирует пресс-служба НОК:

"Буду тратить ее на привлечение дополнительных специалистов для восстановления после тренировок, на инвентарь, например отремонтировать велосипед.

Также на спортивное питание" - сказал он.

Напомним, что ранее был объявлен календарь Кубка мира сезона 2020/2021.