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Чего она только не умеет: Волшебная Доротея Вирер выходной день решила провести на волнах. Фото
Итальянка совмещает работу и отдых
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер в выходной день покоряет волны. Фото с занятия серфингом она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее тренер Элины Свитолиной рассказал об особенностях тренировки своей подопечной, а промоутер Александра Усика прокомментировал дальнейшие планы боксера.
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