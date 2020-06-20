Чего она только не умеет: Волшебная Доротея Вирер выходной день решила провести на волнах. Фото

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер в выходной день покоряет волны. Фото с занятия серфингом она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее тренер Элины Свитолиной рассказал об особенностях тренировки своей подопечной, а промоутер Александра Усика прокомментировал дальнейшие планы боксера.