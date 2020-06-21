Преданный болельщик Ливерпуля: Дмитрий Пидручный собирается посмотреть сегодняшний матч любимой команды. Фото

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram опубликовал пост, в котором поддержал любимую футбольную команду "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство Англии.

"В перерыве между сборами есть возможность посмотреть за игрой любимой футбольной команды. Сегодня Ливерпуль проводит первый матч в чемпионате Англии после карантина с Эвертоном и уверенно идет к своему чемпионству. Хочу поблагодарить Андрея Лахчева за футболки с самого Энфилда".

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем ​​йоги.