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Тирил Экхофф вместе со своим мужем в выходной день путешествует по горам. Фото
Биатлонистка продолжает подготовку к сезону
Норвежская биатлонистка, номер два Общего зачета Кубка мира 2019/2020 Тирил Экхофф продолжает подготовку к следующему сезону. Вместе со своим мужем она проводит выходной день в горах. Соответствующее фото спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась летним фото.
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