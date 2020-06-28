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Тирил Экхофф вместе со своим мужем в выходной день путешествует по горам. Фото

Биатлон
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Биатлонистка продолжает подготовку к сезону

Тирил Экхофф вместе со своим мужем в выходной день путешествует по горам. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Норвежская биатлонистка, номер два Общего зачета Кубка мира 2019/2020 Тирил Экхофф продолжает подготовку к следующему сезону. Вместе со своим мужем она проводит выходной день в горах. Соответствующее фото спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Тирил Экхофф вместе со своим мужем в выходной день путешествует по горам. Фото - изображение 1Тирил Экхофф вместе со своим мужем в выходной день путешествует по горам. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась летним фото.

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В статье: биатлон Тирил Экхофф
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