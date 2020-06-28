Самое милое фото дня: Йоханнес Бё показал жену и сына. Фото

Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханес Бё на своей официальной странице в Instagram опубликовал новое фото. На нем спортсмен показал свою жену и сына на фоне невероятной красоты в горах.

"Первая поездка Густава в Стрын"

Напомним, что ранее Тирил Екхоф вместе со своим мужем путешествовала в горах.