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Самое милое фото дня: Йоханнес Бё показал жену и сына. Фото
Очень трогательный снимок
Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханес Бё на своей официальной странице в Instagram опубликовал новое фото. На нем спортсмен показал свою жену и сына на фоне невероятной красоты в горах.
"Первая поездка Густава в Стрын"
Напомним, что ранее Тирил Екхоф вместе со своим мужем путешествовала в горах.
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