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Два капитана: Елена Пидгрушная сдает нормативы, а Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео
Подготовка к сезону продолжается
Капитан женской сборной Украины по биатлону, чемпионка мира в спринте 2013 и Олимпийская чемпионка в эстафете 2014, многократный призер этапов Кубка мира и чемпионатов планеты Елена Пидгрушная продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка сдает соответствующие нормативы на выносливость на беговой дорожке.
"Каждый отдыхает по своему"
Капитан мужской сборной Украины, чемпион мира в преследовании 2019 Дмитрий Пидручный поздравил всех соотечественников с государственным праздником - Днем Конституции Украины.
Напомним, что ранее Йоханнес Бё показал трогательное фото жены и сына.