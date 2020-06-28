Два капитана: Елена Пидгрушная сдает нормативы, а Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

Капитан женской сборной Украины по биатлону, чемпионка мира в спринте 2013 и Олимпийская чемпионка в эстафете 2014, многократный призер этапов Кубка мира и чемпионатов планеты Елена Пидгрушная продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка сдает соответствующие нормативы на выносливость на беговой дорожке.

"Каждый отдыхает по своему"

Капитан мужской сборной Украины, чемпион мира в преследовании 2019 Дмитрий Пидручный поздравил всех соотечественников с государственным праздником - Днем Конституции Украины.

Напомним, что ранее Йоханнес Бё показал трогательное фото жены и сына.