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Два капитана: Елена Пидгрушная сдает нормативы, а Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Подготовка к сезону продолжается

Два капитана: Елена Пидгрушная сдает нормативы, а Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео
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Капитан женской сборной Украины по биатлону, чемпионка мира в спринте 2013 и Олимпийская чемпионка в эстафете 2014, многократный призер этапов Кубка мира и чемпионатов планеты Елена Пидгрушная продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка сдает соответствующие нормативы на выносливость на беговой дорожке.

"Каждый отдыхает по своему"

Кожен відпочиває по різному)))

Допис, поширений Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

Капитан мужской сборной Украины, чемпион мира в преследовании 2019 Дмитрий Пидручный поздравил всех соотечественников с государственным праздником - Днем Конституции Украины.

Напомним, что ранее Йоханнес Бё показал трогательное фото жены и сына.

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В статье: Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна
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