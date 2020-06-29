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Невероятный вид: Тарье Бё показал горную местность, где он тренируется вместе со своей девушкой. Фото
Просто нереальная красота
Норвежский биатлонист Тарье Бё на своей официальной странице в Instagram показал фото горной местности, на которой он вместе со своей девушкой тренируется к началу нового сезона, покоряя при этом новые вершины.
Напомним, что ранее Йоханес Бё показал милое фото жены и сына.
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