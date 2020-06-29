Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото

Украинский биатлонист Артем Прима проводит отдых в межсезонье вместе со своими детьми. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Отцовский день"

Напомним, что ранее Тарье Бё показал, как тренируется в горах вместе со своей девушкой.