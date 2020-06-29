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Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото

Биатлон
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Наш биатлонист отдыхает душой

Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима проводит отдых в межсезонье вместе со своими детьми. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Отцовский день"

Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото - изображение 1Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото - изображение 2Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Тарье Бё показал, как тренируется в горах вместе со своей девушкой.

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В статье: Артем Прима
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