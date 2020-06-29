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Отцовский день: Артем Прима показал, как отдыхает вместе с детьми в межсезонье. Фото
Наш биатлонист отдыхает душой
Украинский биатлонист Артем Прима проводит отдых в межсезонье вместе со своими детьми. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Отцовский день"
Напомним, что ранее Тарье Бё показал, как тренируется в горах вместе со своей девушкой.
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