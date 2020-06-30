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Пидручный поучаствовал в велогонке
Лучший биатлонист Украины показал достойный результат.
"На выходных впервые попробовал свои силы в велогонках. Получил много адреналина и занял 5-е место с такими сильными соперниками.
Теперь знаю, над чем еще надо поработать, чтобы в следующий раз побороться за медали", - написал Пидручный в Instagram.
На вихідних вперше спробував свої сили у велоперегонах????????♂️отримав багато адреналіну і посів 5 місце з такими сильними суперниками???? тепер знаю , над чим ще треба попрацювати , щоб наступного разу поборотися за медалі???? #велоспорт #cycling #competition #biathlon #біатлон #біатлонукраїни
Дмитрий Пидручный в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции, но на чемпионате мира в Италии не смог подняться выше 10-го места.