Пидручный поучаствовал в велогонке

"На выходных впервые попробовал свои силы в велогонках. Получил много адреналина и занял 5-е место с такими сильными соперниками.

Теперь знаю, над чем еще надо поработать, чтобы в следующий раз побороться за медали", - написал Пидручный в Instagram.

Дмитрий Пидручный в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции, но на чемпионате мира в Италии не смог подняться выше 10-го места.