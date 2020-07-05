Юрай Санитра: У сестер Семеренко еще есть резерв, я смотрю на их будущее очень оптимистично

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал подготовку команды к следующему сезону и рассказал о готовности сестер Семеренко. Его слова цитирует Суспільне-Спорт:

"Думаю, что у сестер Семеренко еще есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы некоторые моменты поменять - в тренировках, в стрельбе, в психологии. Я смотрю на будущее по сестрам Семеренко очень оптимистично.

Вместе с командой будем работать над стрельбой. Мы по параметру скорости стрельбы находимся в списке не лучших команд мира. Я вижу, что нужно больше работы проводить с девушками. В них скорость стрельбы была лимитом и в прошлом сезоне. Поэтому там будет больше работы.

В команде очень хорошая рабочая атмосфера. Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют важную объемную работу в тренировке" - сказал он.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный провел первую комплексную тренировку.