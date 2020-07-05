Красная клубничка: Лучшая биатлонистка планеты поделилась соблазнительным фото

Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Дортея Вирер продолжает удивлять своих болельщиков новыми снимками. На этот раз итальянка на своей официальной странице в Instagram разместила соблазнительное фото в купальнике.

Напомним, что ранее Юрай Санитра рассказал о готовности команды к новому сезону, а Дмитрий Пидручный провел первую комплексную тренировку.