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Красная клубничка: Лучшая биатлонистка планеты поделилась соблазнительным фото
Доротея в своем репертуаре
Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Дортея Вирер продолжает удивлять своих болельщиков новыми снимками. На этот раз итальянка на своей официальной странице в Instagram разместила соблазнительное фото в купальнике.
Напомним, что ранее Юрай Санитра рассказал о готовности команды к новому сезону, а Дмитрий Пидручный провел первую комплексную тренировку.
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