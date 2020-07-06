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Работа работой, а отдых - святое: Валя Семеренко и Юлия Журавок загорают на пляже. Фото

Биатлон
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Украинки отдыхают в свободную минуту

Работа работой, а отдых - святое: Валя Семеренко и Юлия Журавок загорают на пляже. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонистки Валентина Семеренко и Юлия Журавок в перерыве между тренировочными сборами решили отдохнуть на солнце и позагорать. Соответствующее фото Юлия опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Работа работой, а отдых - святое: Валя Семеренко и Юлия Журавок загорают на пляже. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее главный тренер сборной Украины по биатлону рассказал о состоянии сестер Семеренко.

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В статье: Валентина Семеренко Юлия Журавок
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