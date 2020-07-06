Работа работой, а отдых - святое: Валя Семеренко и Юлия Журавок загорают на пляже. Фото

Украинские биатлонистки Валентина Семеренко и Юлия Журавок в перерыве между тренировочными сборами решили отдохнуть на солнце и позагорать. Соответствующее фото Юлия опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее главный тренер сборной Украины по биатлону рассказал о состоянии сестер Семеренко.