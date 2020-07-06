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Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото
Скоро будут победы
Мужская сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с очередной тренировки на своей официальной странице в Instagram разместил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.
Напомним, что ранее Юлия Журавок и Валя Семеренко отдыхали на пляже, Доротея Вирер наслаждалась выходными.
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