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Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Скоро будут победы

Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с очередной тренировки на своей официальной странице в Instagram разместил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото - изображение 1Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Юлия Журавок и Валя Семеренко отдыхали на пляже, Доротея Вирер наслаждалась выходными.

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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