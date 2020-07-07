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Юлия Джима и Елена Пидгрушная провели совместную велотренировку. Фото

Биатлон
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Наши лидеры готовятся к новому сезону

Юлия Джима и Елена Пидгрушная провели совместную велотренировку. Фото
UA-Футбол
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Капитан сборной Украины по биатлону, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная вместе со своей напарницей по команде, чемпионкой Сочи 2014 в эстафете Юлией Джимой провели совместную велотренировку. Соответствующее фото лидер нашей команды разместила на своей официальной странице в Instagram.

Юлия Джима и Елена Пидгрушная провели совместную велотренировку. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Журавок и Валя Семеренко отдыхали на пляже.

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В статье: сборная Украины по биатлону Елена Пидгрушна Юлия Джима
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