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Юлия Джима и Елена Пидгрушная провели совместную велотренировку. Фото
Наши лидеры готовятся к новому сезону
Капитан сборной Украины по биатлону, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная вместе со своей напарницей по команде, чемпионкой Сочи 2014 в эстафете Юлией Джимой провели совместную велотренировку. Соответствующее фото лидер нашей команды разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юлия Журавок и Валя Семеренко отдыхали на пляже.
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