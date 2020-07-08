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Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015
Приятная и заслуженная награда
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram разместил фото с золотой наградой Чемпионата Европы 2015. Тогда мужская команда стала серебряным призером эстафетной гонки, однако в этом году тогдашние победители россияне были дисквалифицированы (допинговый скандал).
Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала о планах на будущее.
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