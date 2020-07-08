  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015

Биатлон
(1 голосов)

Приятная и заслуженная награда

Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram разместил фото с золотой наградой Чемпионата Европы 2015. Тогда мужская команда стала серебряным призером эстафетной гонки, однако в этом году тогдашние победители россияне были дисквалифицированы (допинговый скандал).

Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015 - изображение 1

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала о планах на будущее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...