Разменял серебро на золото: Дмитрий Пидручный получил награду высшей пробы за Чемпионат Европы 2015

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram разместил фото с золотой наградой Чемпионата Европы 2015. Тогда мужская команда стала серебряным призером эстафетной гонки, однако в этом году тогдашние победители россияне были дисквалифицированы (допинговый скандал).

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала о планах на будущее.