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Не спринтер, а настоящий стайер: Новые рекорды от Дмитрия Пидручного. Фото

Биатлон
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Капитан рвет

Не спринтер, а настоящий стайер: Новые рекорды от Дмитрия Пидручного. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к следующему сезону. Сегодня наш спортсмен провел велотренировку, и преодолел 160 километров за 5,5 часов. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Не спринтер, а настоящий стайер: Новые рекорды от Дмитрия Пидручного. Фото - изображение 1Не спринтер, а настоящий стайер: Новые рекорды от Дмитрия Пидручного. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал, при каком условии сыграет на US Open.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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