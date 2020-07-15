Не спринтер, а настоящий стайер: Новые рекорды от Дмитрия Пидручного. Фото

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к следующему сезону. Сегодня наш спортсмен провел велотренировку, и преодолел 160 километров за 5,5 часов. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал, при каком условии сыграет на US Open.