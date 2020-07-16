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Доротея - на велосипеде, Йоханнес - на лыжероллерах. Фото

Биатлон
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Тренировка лучших

Доротея - на велосипеде, Йоханнес - на лыжероллерах. Фото
UA-Футбол
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Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020, итальянка Доротея Вирер на своей официальной странице в Instagram поделилась фото с велосипедной тренировки.

Доротея - на велосипеде, Йоханнес - на лыжероллерах. Фото - изображение 1Доротея - на велосипеде, Йоханнес - на лыжероллерах. Фото - изображение 2

Обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 у мужчин, норвежец Йоханнес Бё провел тренировку на лыжероллерах.

"Не слишком много планов этим летом. Но чувство праздника все же присутствует"

Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта.

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В статье: Йоханнес Бе Доротея Вирер
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