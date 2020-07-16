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Доротея - на велосипеде, Йоханнес - на лыжероллерах. Фото
Тренировка лучших
Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020, итальянка Доротея Вирер на своей официальной странице в Instagram поделилась фото с велосипедной тренировки.
Обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 у мужчин, норвежец Йоханнес Бё провел тренировку на лыжероллерах.
"Не слишком много планов этим летом. Но чувство праздника все же присутствует"
Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта.
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