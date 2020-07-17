Доротея Вирер: Я пришла в биатлон, потому что мои братья занимались им, и у меня стало получаться с самого начала

Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020, итальянка Доротея Вирер вспомнила моменты начала своей карьеры, рассказала о любимом спортсмене и поделилась впечатлениями от популярности. Ее слова цитирует Vanty Fair:

- С чего началась ваша любовь к биатлону?

- Я пришла в биатлон, потому что мои братья занимались им, и у меня стало получаться с самого начала. Я была очень энергичной девочкой, и мне нужно было куда-то направлять энергию. Постепенно я добилась неплохих результатов, и это стало моей работой.

- У вас был любимый спортсмен?

- В детстве у меня не было источника вдохновения. Если говорить о ком-то одном, то это горнолыжница Линдси Вонн - она ​​представляет собой соединение силы и женственности в спорте. Мне нравится чувствовать, что я хорошо выгляжу: иногда у меня больше макияжа, иногда - меньше, но это личное дело. Я всегда стараюсь выглядеть женственно в нашем спорте, который представляется "мужским" из-за винтовки.

- Что вы можете особенного отметить из того, что принесла вам известность?

- То, как некоторые люди смотрят на меня, когда узнают. Это смущает меня, потому что я не очень уверена в себе. Я не прячусь, но мне не нравится находиться в центре внимания, - рассказала Вирер.