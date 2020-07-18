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Новое оборудование: Йоханнес Бё похвастался шикарной винтовкой. Фото
Теперь он станет еще лучше
Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё похвастался новой винтовкой. Соответствующие фото с обновленным оружием он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Новая винтовка и новый дизайн на следующий сезон.
Что вы думаете?"
Напомним, что ранее Доротея Вирер рассказывала, как начинала заниматься биатлоном.
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