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Сергей Семенов: Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Фото

Биатлон
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Подготовка идет по плану

Сергей Семенов: Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист, призер этапов Кубка мира и чемпионатов мира Сергей Семенов продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с очередной тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости"

Сергей Семенов: Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Йоханнес Бё похвастался новой винтовкой, а Доротея Вирер рассказала о начале карьеры.

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В статье: Сергей Семенов
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