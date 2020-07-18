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Сергей Семенов: Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Фото
Подготовка идет по плану
Украинский биатлонист, призер этапов Кубка мира и чемпионатов мира Сергей Семенов продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с очередной тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости"
Напомним, что ранее Йоханнес Бё похвастался новой винтовкой, а Доротея Вирер рассказала о начале карьеры.
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