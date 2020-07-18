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O my God: Доротея Вирер поделилась с фанатами роскошными фото

Биатлон
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Итальянка - секс-символ биатлона

O my God: Доротея Вирер поделилась с фанатами роскошными фото
UA-Футбол
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Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер поделилась со своими фанатами новыми фото. Спортсменка занимается серфингом в свободное от тренировки время.

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Напомним, что ранее Вирер рассказывала о начале своей карьеры, а Йоханнес Бё похвастался новой винтовкой.

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В статье: Доротея Вирер
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