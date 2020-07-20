IBU опубликовал календарь на сезон-2020/2021

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2020/2021. В этом году биатлон стартует, как и обычно, в конце ноября, в финском Контиолахти. Заключительная гонка сезона состоится в Норвегии 21 марта на трассе в городе Холменколлен.

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября – индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября – спринт (мужчины)

29 ноября – спринт (женщины)

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

3 декабря – спринт (мужчины)

3 декабря – спринт (женщины)

5 декабря – гонка преследования (мужчины)

5 декабря – эстафета (женщины)

6 декабря – эстафета (мужчины)

6 декабря – гонка преследования (женщины)

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

11 декабря – спринт (женщины)

11 декабря – спринт (мужчины)

12 декабря – эстафета (женщины)

12 декабря – гонка преследования (мужчины)

13 декабря – гонка преследования (женщины)

13 декабря – эстафета (мужчины)

4-й этап

Анси, Франция

17 декабря – спринт (мужчины)

18 декабря – спринт (женщины)

19 декабря – гонка преследования (мужчины)

19 декабря – гонка преследования (женщины)

20 декабря – масс-старт (мужчины)

20 декабря – масс-старт (женщины)

5-й этап

Оберхоф, Германия

7 января – спринт (женщины)

8 января – спринт (мужчины)

9 января – гонка преследования (женщины)

9 января – гонка преследования (мужчины)

10 января – смешанная эстафета

10 января – сингл-микст

6-й этап

Рупольдинг, Германия

13 января – спринт (мужчины)

14 января – спринт (женщины)

15 января – эстафета (мужчины)

16 января – эстафета (женщины)

17 января – масс-старт (мужчины)

17 января – масс-старт (женщины)

7-й этап

Антхольц, Италия

21 января – индивидуальная гонка (женщины)

22 января – индивидуальная гонка (мужчины)

23 января – масс-старт (женщины)

23 января – эстафета (мужчины)

24 января – эстафета (женщины)

24 января – масс-старт (мужчины)

8-й этап

Пекин, Китай

26 февраля – эстафета (женщины)

27 февраля – эстафета (мужчины)

28 февраля – спринт (женщины)

28 февраля – спринт (мужчины)

1 марта – гонка преследования (женщины)

1 марта – гонка преследования (мужчины)

9-й этап

Нове Место, Чехия

11 марта – спринт (мужчины)

12 марта – спринт (женщины)

13 марта – гонка преследования (мужчины)

13 марта – гонка преследования (женщины)

14 марта – смешанная эстафета

14 марта – сингл-микст

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

18 марта – спринт (женщины)

19 марта – спринт (мужчины)

20 марта – гонка преследования (женщины)

20 марта – гонка преследования (мужчины)

21 марта – масс-старт (женщины)

21 марта – масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира

Поклюка, Словения

10 февраля – смешанная эстафета

12 февраля – спринт (мужчины)

13 февраля – спринт (женщины)

14 февраля – гонка преследования (мужчины)

14 февраля – гонка преследования (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля – сингл-микст

20 февраля – эстафета (женщины)

20 февраля – эстафета (мужчины)

21 февраля – масс-старт (женщины)

21 февраля – масс-старт (мужчины)