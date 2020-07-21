Пидручному вручили государственный орден

Дмитрий Пидручный обладателем ордена «За заслуги» III степени должен был стать еще в начале года, однако из-за карантина чемпион мира по биатлону получил награду только в июле.

"Эту награду я ждал долго. В марте 2019 года завоевал звание чемпиона мира по биатлону, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды – ордена «За заслуги» III степени. Карантин отсрочил этот торжественный момент, однако я счастлив", - сказал лидер сборной Украины.

Дмитрий Пидручный в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции, но на чемпионате мира в Италии не смог подняться выше 10-го места.