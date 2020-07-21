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Пидручному вручили государственный орден
Звездный биатлонист дождался заслуженной награды.
Дмитрий Пидручный обладателем ордена «За заслуги» III степени должен был стать еще в начале года, однако из-за карантина чемпион мира по биатлону получил награду только в июле.
"Эту награду я ждал долго. В марте 2019 года завоевал звание чемпиона мира по биатлону, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды – ордена «За заслуги» III степени. Карантин отсрочил этот торжественный момент, однако я счастлив", - сказал лидер сборной Украины.
Український біатлоніст Дмитро Підручний отримав орден «За заслуги» III ступеня.???? ???? Указ президента про нагородження Підручного був підписаний на початку року, але саму нагороду біатлоніст отримав тільки зараз через карантинні обмеженя. ???? ???? «Цю нагороду я чекав довго. У березні 2019 го завоював звання чемпіона світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування, а на початку цього року дізнався про присвоєння мені державної нагороди - орден «За заслуги» III ступеня. Але карантин відстрочив цей урочистий момент, але я щасливий », - прокоментував отримання ордена Підручний.???????? ???? Пишаємось ???????????? ???? Джерело: Сайт національної поліції Тернопільської Області ???? ???? #biathlon #biathlonworld #biathlonfamily
Дмитрий Пидручный в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции, но на чемпионате мира в Италии не смог подняться выше 10-го места.