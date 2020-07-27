Пидгрушная перешла на индивидуальную подготовку

Елена Пидгрушная в межсезонье хотела поработать с Урошем Велепецом, однако ситуация с коронавирусом помешала осуществлению этих планов.

"От такого варианта пришлось отказаться. Но в результате появилась возможность поработать с Александром Владимировичем Кравченко.

Я в течение 15 лет постоянно готовилась с командой. Но сейчас попросила, чтобы мне предоставили возможность готовиться отдельно. Просто хочу попробовать еще такой вариант", - отметила Пидгрушная.

Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.

Ранее Елена Пидгрушная заявила, что близка к завершению карьеры.