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IBU: Пока рано говорить о будущем зимнем сезоне

Биатлон
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IBU: Пока рано говорить о будущем зимнем сезоне
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) разрабатывает несколько вариантов для проведения нового сезона, если снова возникнет проблема с увеличением количества зараженных коронавирусом COVID-19.

"Пока рано говорить о том, как будет выглядеть предстоящий зимний сезон. Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к различным сценариям.

На первом этапе мы находились в очень тесном диалоге с организаторами, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований, финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей и многое другое.

Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев".

Отметим, что согасно плану, сезон должен начаться 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).

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В статье: IBU
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