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Сборная Украины завершила второй этап подготовки к сезону 2020/2021

Биатлон
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Украинцы никак не могут выехать за границу

Сборная Украины завершила второй этап подготовки к сезону 2020/2021
UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная команда Украины по биатлону под руководством Юрая Санитры завершила второй этап подготовки к сезону 2020/2021. Наши спортсмены провели этот период на базе Западного реабилитационно-спортивного центра в селе Яворов Львовской области.

Спортсмены провели несколько мини-контрольных тренировок. Так, в спринте на 5 километров у мужчин победу одержал Богдан Цымбал, у женщин - Валя Семеренко. В гонке с массовым стартом - Дмитрий Пидручный и Дарья Блашко соответственно.

В августе наша команда должна была отправиться на высокогорный сбор в Европу, но из-за невозможности выезда за границу из-за пандемии коронавируса биатлонисты вынуждены будут провести третий сбор в Сянках. Его начало запланировано на 3 августа.

Полноценные контрольные тренировки будут проведены 20-21 августа, а участие в них примут и те биатлонисты, которые проходят индивидуальную подготовку (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина).

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В статье: Валентина Семеренко сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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