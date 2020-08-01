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Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото

Биатлон
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Кто-то - готовится к сезону, а кто-то - не может расстаться со спортом

Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото
UA-Футбол
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Лучший биатлонист мира, обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё провел велотренировку вместе со всей командой Норвегии. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото - изображение 1

А легенда биатлона, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Мартен Фуркад покатался на двухколесном наедине.

Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее сборная Украины завершила второй этап подготовки к сезону 2020/2021.

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В статье: Мартен Фуркад Йоханнес Бе
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