Биатлон
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Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото
Кто-то - готовится к сезону, а кто-то - не может расстаться со спортом
Лучший биатлонист мира, обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё провел велотренировку вместе со всей командой Норвегии. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
А легенда биатлона, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Мартен Фуркад покатался на двухколесном наедине.
Напомним, что ранее сборная Украины
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