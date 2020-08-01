Йоханнес Бё тренируется со сборной Норвегии, Мартен Фуркад поддерживает форму, оба - на велосипедах. Фото

Лучший биатлонист мира, обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё провел велотренировку вместе со всей командой Норвегии. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

А легенда биатлона, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Мартен Фуркад покатался на двухколесном наедине.