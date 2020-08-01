Кайса Макаряйнен: Хотела бы продолжать выступать на каких-то небольших соревнованиях в Финляндии

Финская легенда биатлона Кайса Макаряйнен рассказала, что планирует делать после завершения карьеры. Ее слова цитирует Menaiset.fi:

"Мои чувства бросало из стороны в сторону. Иногда какая-то мелочь, увиденная в журнале или по телевидению, вызвала у меня слезы. Я отказалась от большого дела, и в моей жизни возникла дыра. Целая эпоха в моей жизни закончилась. Сейчас я только начинаю над этим работать, поэтому может произойти все, что угодно.

Я боялась того, что останется от меня после завершения карьеры. Изменюсь ли я как человек в глазах, когда исчезнет мотивация оставаться на вершине, которая определяла всю мою жизнь? И как после этого посмотрит на меня весь остальной мир? Я продолжала бегать на лыжах, пока чувствовала страсть к этому. Однако с каждым годом мнение об уходе становилось все менее пугающим. Решение было окончательно принято этой весной. Когда я объявила о своем решении, некоторые болельщики написали мне душераздирающие слова. Это заставило меня почувствовать себя частично виновной, ведь из-за меня многим было плохо. Однако речь идет о моей жизни, и только я знаю, как пройти через все эти соревнования и тренировки. Я уверена, что биатлон и спорт всегда будут частью меня.

Хотела бы продолжать выступать на каких-то небольших соревнованиях в Финляндии. Но все уже никогда не будет так, как раньше" - сказала она.