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Доротея Вирер получила награду от авторитетной La Gazzetta dello Sport
Итальянку почтили наградой
Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер получила приз от La Gazzetta dello Sport как одна из самых титулованных спортсменок страны.
Кроме Вирер, награду получили горнолыжники Доминик Парис и Федерика Бриньоне, сноубордисты Роланд Фишналлер и Микела Мойоли, прыгунья с трамплина Лара Мальсинер, лыжник Федерико Пеллегрино и биатлонистка Лиза Виттоцци.
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Источник:tribuna.ua
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