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Доротея Вирер получила награду от авторитетной La Gazzetta dello Sport

Биатлон
(1 голосов)

Итальянку почтили наградой

Доротея Вирер получила награду от авторитетной La Gazzetta dello Sport
UA-Футбол
Новина українською

Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер получила приз от La Gazzetta dello Sport как одна из самых титулованных спортсменок страны.

Кроме Вирер, награду получили горнолыжники Доминик Парис и Федерика Бриньоне, сноубордисты Роланд Фишналлер и Микела Мойоли, прыгунья с трамплина Лара Мальсинер, лыжник Федерико Пеллегрино и биатлонистка Лиза Виттоцци.

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Допис, поширений ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer)

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В статье: Доротея Вирер
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Источник:
tribuna.ua

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