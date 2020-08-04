Сборная Украины по биатлону начала третий тренировочный сбор

3 августа сборная Украины начала третий тренировочный сбор в рамках межсезонья.

Он продлится до 23 августа и, как и первые два, пройдет в селе Яворов, Львовская область. Из-за пандемии коронавируса наши биатлонисты не могут отправиться на заграничный сбор, но главный тренер команды Юрай Санитра все же надеется на возможность вылететь в Европу в сентябре.

На данный момент на сборе команда находится в полном составе – 7 членов мужской команды и 5 – женской. 20-21 августа биатлонисты проведут контрольные тренировки, в которых будут принимать участие и команды "Б".