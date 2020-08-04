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Сборная Украины по биатлону начала третий тренировочный сбор
Наставник команды надеется, что они смогут в сентябре вылететь в Европу
3 августа сборная Украины начала третий тренировочный сбор в рамках межсезонья.
Он продлится до 23 августа и, как и первые два, пройдет в селе Яворов, Львовская область. Из-за пандемии коронавируса наши биатлонисты не могут отправиться на заграничный сбор, но главный тренер команды Юрай Санитра все же надеется на возможность вылететь в Европу в сентябре.
На данный момент на сборе команда находится в полном составе – 7 членов мужской команды и 5 – женской. 20-21 августа биатлонисты проведут контрольные тренировки, в которых будут принимать участие и команды "Б".