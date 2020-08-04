  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины по биатлону начала третий тренировочный сбор
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по биатлону начала третий тренировочный сбор

Биатлон
(1 голосов)

Наставник команды надеется, что они смогут в сентябре вылететь в Европу

Сборная Украины по биатлону начала третий тренировочный сбор
Новина українською

3 августа сборная Украины начала третий тренировочный сбор в рамках межсезонья.

Он продлится до 23 августа и, как и первые два, пройдет в селе Яворов, Львовская область. Из-за пандемии коронавируса наши биатлонисты не могут отправиться на заграничный сбор, но главный тренер команды Юрай Санитра все же надеется на возможность вылететь в Европу в сентябре.

На данный момент на сборе команда находится в полном составе – 7 членов мужской команды и 5 – женской. 20-21 августа биатлонисты проведут контрольные тренировки, в которых будут принимать участие и команды "Б".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...