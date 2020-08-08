Сергей Семенов сделал предложение своей любимой, она согласилась. Фото

Украинский биатлонист, призер этапов Кубка мира и чемпионатов мира Сергей Семенов сделал предложение своей любимой, швейцарской биатлонистке Айте Гаспарин. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram:

"Она сказала ДА" - написал украинец.