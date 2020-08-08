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Сергей Семенов сделал предложение своей любимой, она согласилась. Фото
Украино-швейцарская семья
Украинский биатлонист, призер этапов Кубка мира и чемпионатов мира Сергей Семенов сделал предложение своей любимой, швейцарской биатлонистке Айте Гаспарин. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram:
"Она сказала ДА" - написал украинец.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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