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Доро и небо: Вирер продолжает тренироваться к началу сезона. Фото

Биатлон
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Итальянка набирает форму

Доро и небо: Вирер продолжает тренироваться к началу сезона. Фото
UA-Футбол
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Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер провела тренировку в горах. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Григорий Родченков рассказал о приказе испортить допинг-пробы украинской спортсменки.

Отметим, что Сергей Семенов сделал предложение своей любимой девушке.

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В статье: Доротея Вирер
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