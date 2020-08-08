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Доро и небо: Вирер продолжает тренироваться к началу сезона. Фото
Итальянка набирает форму
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер провела тренировку в горах. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Григорий Родченков
Отметим, что Сергей Семенов
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