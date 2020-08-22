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Мужская и женская сборные Украины провели контрольные гонки с массовым стартом. Фото
Результаты гонок с массовым стартом
Вчера, 21 августа мужская и женская сборные Украины провели контрольные тренировки в гонке с массовым стартом.
У ребят победил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный, а у девушек лучшей была Вита Семеренко.
Результаты мужчин:
Результаты девушек:
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