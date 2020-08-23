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Так тренируются капитаны: Елена Пидгрушная продолжает активную подготовку к сезону. Фото и видео

Биатлон
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Украинка упорно работает

Так тренируются капитаны: Елена Пидгрушная продолжает активную подготовку к сезону. Фото и видео
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная показала фото и видео с тренировки до начала нового сезона. Соответствующие материалы она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Движение - наше все."

Рух - наше все ????????????????

Допис, поширений Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

Напомним, что ранее Даяна Ястремская победила в первом круге турнира в Нью-Йорке.

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В статье: Елена Пидгрушна
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