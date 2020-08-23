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Так тренируются капитаны: Елена Пидгрушная продолжает активную подготовку к сезону. Фото и видео
Украинка упорно работает
Капитан женской сборной Украины по биатлону, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная показала фото и видео с тренировки до начала нового сезона. Соответствующие материалы она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Движение - наше все."
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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