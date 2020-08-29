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Дмитрий Пидручный получил долгожданную квартиру в Тернополе. Фото

Биатлон
(2 голосов)

Украинский чемпион будет иметь собственное жилье

Дмитрий Пидручный получил долгожданную квартиру в Тернополе. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный получил сертификат на квартиру в Тернополе. Соответствующую новость он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня к празднованию дня города Тернополя получил сертификат на квартиру! Спасибо всем кто помог этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины!" - написал он.

Дмитрий Пидручный получил долгожданную квартиру в Тернополе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Постол и Рамирес уложились в лимит веса перед боем.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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