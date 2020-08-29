Дмитрий Пидручный получил долгожданную квартиру в Тернополе. Фото

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный получил сертификат на квартиру в Тернополе. Соответствующую новость он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня к празднованию дня города Тернополя получил сертификат на квартиру! Спасибо всем кто помог этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины!" - написал он.