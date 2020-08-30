Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С песней: Елена Пидгрушная не прекращает тренировки до начала сезона. Видео
Позитив от капитана
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная продолжает подготовку к следующему сезону. Видео с очередной тренировки на лыжероллерах она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...