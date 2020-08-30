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С песней: Елена Пидгрушная не прекращает тренировки до начала сезона. Видео

Биатлон
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Позитив от капитана

С песней: Елена Пидгрушная не прекращает тренировки до начала сезона. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная продолжает подготовку к следующему сезону. Видео с очередной тренировки на лыжероллерах она разместила на своей официальной странице в Instagram.

#відпочинок ????

Допис, поширений Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный получил квартиру в Тернополе.

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В статье: Елена Пидгрушна
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