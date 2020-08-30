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Юрай Санитра: 100% буду планировать сборы дома, в Украине, потому что уже знаю все условия

Биатлон
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Комментарий специалиста

Юрай Санитра: 100% буду планировать сборы дома, в Украине, потому что уже знаю все условия
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о планах своей команды на ближайшее будущее. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

- Как будете выходить из ситуации, если выехать в октябре на зарубежный сбор не удастся?

- Будем искать решение дома. Точно знаю, что Дмитрий Пидручный поедет на шоу-гонку в Германию (27 сентября), и мы планируем оставить его в пределах Евросоюза для дальнейшей подготовки. То есть чтобы он мог тренироваться в Австрии, а вот по другим спортсменам будем ждать решения.

- Будете снова планировать подготовку к сезону в Украине?

- 100% буду планировать сборы дома, в Украине, потому что уже знаю все условия. Также будем отталкиваться от условий, которые будут в Буковеле.

Надо сделать так, чтобы план подготовки попадал в нашу концепцию, ведь следующий сезон - олимпийский. Для выполнения работ на начальных этапах подготовки условия в Украине удовлетворительные, а еще это психологический плюс - спортсмены могут взять на сборы семью. И из этих комфортных условий нужно постепенно выходить в рабочие, - сказал он.

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