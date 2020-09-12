Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото
Невероятные красоты гор
Лучшая биатлонистка планеты, итальянка Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Во время тренировок в горах компанию именитой спортсменке составил ее муж. Соответствующие фото Доротея разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что сегодня День рождения
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...