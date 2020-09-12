Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото

Лучшая биатлонистка планеты, итальянка Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Во время тренировок в горах компанию именитой спортсменке составил ее муж. Соответствующие фото Доротея разместила на своей официальной странице в Instagram.

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