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Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото

Биатлон
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Невероятные красоты гор

Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Лучшая биатлонистка планеты, итальянка Доротея Вирер продолжает подготовку к следующему сезону. Во время тренировок в горах компанию именитой спортсменке составил ее муж. Соответствующие фото Доротея разместила на своей официальной странице в Instagram.

Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото - изображение 1Доротея Вирер в компании мужа продолжает покорять новые вершины. Фото - изображение 2

Напомним, что сегодня День рождения празднует Элина Свитолина.

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В статье: Доротея Вирер
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