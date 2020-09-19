Сегодня свой День рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима

Сегодня, 19 сентября свой День рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима. Ей исполняется 30 лет.

Свою спортивную карьеру наша спортсменка начала в далеком 2003 году, а уже с 2009 начала выступать за Национальную сборную Украины. Впервые на этапе Кубка мира свои силы Юля испытала 4 января 2012, когда дебютировала в эстафетной гонке (8 место).

А вот первую награду она получила уже в следующем сезоне, хотя и в том же 2012 году. 8 декабря в эстафете она вместе с партнершами по команде завоевала серебро в австрийском Хохфильцене.

В общем, за всю карьеру Юлия Джима взяла 24 награды (4 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых).

В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой Сочи в эстафете, становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов и кубков мира. А свое первое и пока единственное личное золото она завоевала в словенской Поклюке (6 декабря 2018, индивидуальная гонка).