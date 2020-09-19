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Сегодня свой День рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима
Поздравляем нашу прославленную спортсменку
Сегодня, 19 сентября свой День рождения празднует украинская биатлонистка Юлия Джима. Ей исполняется 30 лет.
Свою спортивную карьеру наша спортсменка начала в далеком 2003 году, а уже с 2009 начала выступать за Национальную сборную Украины. Впервые на этапе Кубка мира свои силы Юля испытала 4 января 2012, когда дебютировала в эстафетной гонке (8 место).
А вот первую награду она получила уже в следующем сезоне, хотя и в том же 2012 году. 8 декабря в эстафете она вместе с партнершами по команде завоевала серебро в австрийском Хохфильцене.
В общем, за всю карьеру Юлия Джима взяла 24 награды (4 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых).
В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой Сочи в эстафете, становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов и кубков мира. А свое первое и пока единственное личное золото она завоевала в словенской Поклюке (6 декабря 2018, индивидуальная гонка).
Желаем Юлии крепкого здоровья и больших спортивных свершений на благо Украины !!!