Прима с трудом выиграл спринт чемпионата Украины

В Чернигове, на летнем чемпионате Украины, состоялась мужская спринтерская гонка, в которой победил Артем Прима.

Борьбу Приме навязал 23-летний Богдан Цымбал, который проиграл ему всего 7 секунд. Единственное, что помешало Богдану - это два промаха. Молодой биатлонист был в шаге от того, чтобы стать чемпионом Украины.

Спринт. Мужчины

1. Артем Прима (1+0) 24:13,7

2. Богдан Цымбал (1+1) +7,0

3. Андрей Доценко (1+1) +44,9

4. Виталий Труш (3+0) +1:06,1

5. Сергей Семенов (2+0) +1:08,7

6. Руслан Ткаленко (2+0) +1:10,1