Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прима с трудом выиграл спринт чемпионата Украины
Мешал ему 23-летний Богдан Цымбал
В Чернигове, на летнем чемпионате Украины, состоялась мужская спринтерская гонка, в которой победил Артем Прима.
Борьбу Приме навязал 23-летний Богдан Цымбал, который проиграл ему всего 7 секунд. Единственное, что помешало Богдану - это два промаха. Молодой биатлонист был в шаге от того, чтобы стать чемпионом Украины.
Спринт. Мужчины
1. Артем Прима (1+0) 24:13,7
2. Богдан Цымбал (1+1) +7,0
3. Андрей Доценко (1+1) +44,9
4. Виталий Труш (3+0) +1:06,1
5. Сергей Семенов (2+0) +1:08,7
6. Руслан Ткаленко (2+0) +1:10,1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...