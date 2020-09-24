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Бондарь в 29 лет ушла из биатлона

Биатлон
(1 голосов)

Украинка завершила карьеру

Бондарь в 29 лет ушла из биатлона
Новина українською

Последним в карьере стартом для Яны Бондарь стала гонка преследования на летнем чемпионате Украины в Чернигове – с 11 кругами штрафа она заняла 18-е место из 22-х.

"Я, честно говоря, уже просто хочу семью, хочу быть с мужем дома и все. Я пробовала вернуться, но надо объективно смотреть на вещи – у меня это получилось не очень хорошо, скажем так. Не хочу пятнать биатлон своим именем", - говорит Бондарь.

На уровне Кубка мира лучшим для Бондарь стало 14-е место в спринте в сезоне 2014-2015 на этапе в Холменколлене. Также украинка дважды брала бронзу на чемпионате Европы, трижды становилась призером личных гонок на этапах Кубка IBU и выигрывала смешанную эстафету в 2016 году на этапе в Арбере.

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В статье: сборная Украины по биатлону Яна Бондар
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Источник:
Biathlon.com.ua
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