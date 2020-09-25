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Объявлен состав сборной Украины на зарубежные сборы
Почти все лидеры в списке
Тренерский штаб сборных Украины по биатлону сформировал список спортсменов, которые будут проходить подготовку к новому сезону на сборах в Германии и Австрии:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок.
Что касается Юлии Джимы, то киевлянка к Кубку мира 2020-2021 готовится по индивидуальной программе под руководством бывшего наставника сборной Украины Уроша Велепеца.
Анастасия Меркушина начнет зарубежный сбор на месяц позже остальной команды – с 1 ноября.