Объявлен состав сборной Украины на зарубежные сборы

Тренерский штаб сборных Украины по биатлону сформировал список спортсменов, которые будут проходить подготовку к новому сезону на сборах в Германии и Австрии:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок.

Что касается Юлии Джимы, то киевлянка к Кубку мира 2020-2021 готовится по индивидуальной программе под руководством бывшего наставника сборной Украины Уроша Велепеца.

Анастасия Меркушина начнет зарубежный сбор на месяц позже остальной команды – с 1 ноября.