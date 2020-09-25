  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Объявлен состав сборной Украины на зарубежные сборы
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объявлен состав сборной Украины на зарубежные сборы

Биатлон
(1 голосов)

Почти все лидеры в списке

Объявлен состав сборной Украины на зарубежные сборы
Новина українською

Тренерский штаб сборных Украины по биатлону сформировал список спортсменов, которые будут проходить подготовку к новому сезону на сборах в Германии и Австрии:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок.

Что касается Юлии Джимы, то киевлянка к Кубку мира 2020-2021 готовится по индивидуальной программе под руководством бывшего наставника сборной Украины Уроша Велепеца.

Анастасия Меркушина начнет зарубежный сбор на месяц позже остальной команды – с 1 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...